Dode bij ongeval op bouwplaats parkeergarage DierenPark Amersfoort

Roep om cameratoe­zicht bij begraaf­plaat­sen Nijkerk

7:15 Nu ook de grafsteen van een dochter van kennissen op de begraafplaats in Nijkerkerveen is vernield, is voor Annet Schuurman de maat vol. De Nijkerkse klom in de pen en schreef een brief aan de burgemeester en wethouders van haar gemeente waarin ze pleit voor camerabewaking op de begraafplaats.