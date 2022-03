Dode zwanen blijven bijna week liggen (ondanks vermoeden van vogelgriep), vanwege misverstand

Musici met Oekraïense en Russische achter­grond geven benefiet­con­cert in AFAS Theater in Leusden

Musici met een Oekraïense of Russische achtergrond spelen op 28 maart een concert in het AFAS Theater in Leusden. De volledige opbrengst van dit optreden van het Orkest voor de Vrede gaat naar hulp aan Oekraïense vluchtelingen in Moldavië.

