Doldwaze achtervolging door Amersfoort: scooterrijder (19) vlucht met 110 kilometer per uur

Column Ticket bemachti­gen voor Spakenburg-PS­V? ‘Ze liggen klaar in het kassahokje van meneer Van Leeuwen’

Een weekje voor grote wedstrijden ging de telefoon vaker over dan normaal. ,,Let op, komt er weer eentje”, mompelde ik dan in mezelf. En ja hoor, vaak was het iemand die je al maanden niet gezien had. ,,Peter, ouwe vriend. Hoe gaat het ermee?”, begonnen ze. ,,Lang niet gesproken.” Stond de Spakenburgse of Veenendaalse derby op het programma, dan wist je al hoe het af zou lopen. ,,Kun je twee kaarten voor mij regelen voor de wedstrijd van zaterdag?”