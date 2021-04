Doodgeschoten apen Karibuna en Mike herdacht met monument in Dierenpark Amersfoort: ‘Het is heel zwaar geweest’

Lee wilde Rik eigenlijk alleen als scharrel, nu zijn ze drie jaar getrouwd: ‘We gaan dezelfde tattoo zetten’

24 april Rik en Lee ontmoetten elkaar acht jaar geleden op een festival in Rotterdam. Een van de vele die ze de daaropvolgende jaren met elkaar zouden bezoeken, want als het stel iets weet is het wel hoe ze er samen een feestje van moeten maken.