Doodgeschoten chimpansees Mike en Karibuna ontsnapten door menselijke fout, bevestigt onderzoeksbureau

Medewerkers van het dierenpark verkeerden volgens het bureau in acuut levensgevaar toen de twee mannetjes-apen hen aanvielen. ‘Om de levensgevaarlijke situatie te beëindigen, zijn de chimpansees neergeschoten met een vuurwapen conform het geldende veiligheidsprotocol. Uit het onderzoek is gebleken dat dit de enige en juiste interventie was die een einde kon maken aan deze levensbedreigende situatie. Overgaan op het geven van een verdoving was geen optie omdat de situatie niet onder controle was te brengen. Daarnaast had de voorbereiding, inbrenging en inwerking van de verdoving te veel tijd gekost in de acute noodsituatie die was ontstaan’ aldus de rapporteurs.