Doodzieke Miranda (54) uit Amersfoort krijgt serenade van Stef Bos: ‘Ik weet niet hoelang ik nog heb’

Rechter gelooft niet in onschuld Dave L. en stuurt hem de cel in voor het opblazen van de voordeur van zijn ex

10 november De 20-jarige Dave L. is dinsdagmiddag veroordeeld tot 15 maanden celstraf plus tbs met voorwaarden voor het opblazen van de voordeur van een huis in de Sweelinckstraat in zijn woonplaats Bunschoten. Het ging om het ouderlijk huis van zijn ex.