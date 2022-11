Door haar passie werd Baarn een tweede thuis voor Ruth (25): ‘Dansen is mijn ultieme uitlaatklep’

Provincie­be­stuur­der Jan Markink stapt na 28 jaar uit de politiek: ‘Tijd om stokje over te dragen’

Jan Markink, gedeputeerde voor de VVD in Gelderland, zet een punt achter zijn lange politieke carrière. De voormalige veehouder keert na de provinciale verkiezingen in maart volgend jaar na 28 jaar niet meer terug in het provinciehuis.

27 november