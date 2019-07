Doppenmeisje Tara (12) uit Nijkerk krijgt lintje van burgemeester

Kliniek weigert medewer­king onderzoek nadat patiënt zijn moeder doodt

16:32 GGZ-instelling Zon en Schild in Amersfoort wil niet meewerken aan het politie-onderzoek naar het afbreken van de behandeling van psychiatrisch patiënt Melvin N. De Amersfoorter bracht zijn moeder om het leven in Bunschoten, twee maanden nadat hij niet meer welkom was in de kliniek.