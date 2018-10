'Dorpsrel' in Nijkerk om een bedrag van 415,94 euro

Het Boerenmaandagcomité en de Nijkerkse Oranjevereniging hebben een conflict over 415,94 euro. De partijen communiceren alleen nog via Facebook.

Het Boerenmaandagcomité is klaar met de Nijkerkse Oranjevereniging. Het comité diende dit voorjaar een factuur in van 415,94 euro voor geleverde diensten rondom Koningsdag, maar de Oranjevereniging wilde slechts de helft betalen. En dus heeft het Boerenmaandagcomité afgelopen week de samenwerking opgezegd. Zonder overleg. 'Dit geschil staat haaks op onze kernwaarden', liet penningmeester Henk Jan van den Bosch op de facebookpagina van het comité weten.

Inzet van het conflict zijn de kosten voor het weghalen van dranghekken die tijdens Koningsdag zijn gebruikt. De hekken deden twee weken daarvoor dienst tijdens Boerenmaandag. In overleg liet het comité de hekken staan, zodat de Oranjevereniging er eveneens gebruik van kon maken.

Voor het opruimen van de hekken na afloop van Koningsdag bracht het Boerenmaandagcomité 415,94 in rekening. ,,Een loonwerkersbedrijf heeft daarvoor een aantal uren met een shovel en trekker moeten rijden'', aldus Van den Bosch. ,,Dat kost nou eenmaal geld.''

Het bedrag schoot de koningsgezinden direct in het verkeerde keelgat. Volgens de Oranjevereniging is destijds gesproken over een 'kleine vergoeding.' Een bedrag van meer dan 400 euro valt buiten die orde, vindt de vereniging.

Saillant detail is dat het loonbedrijf familie is van de penningmeester van het Boerenmaandagcomité. Van den Bosch: ,,Maar als het loonwerkersbedrijf die hekken normaal gesproken in de vorm van sponsoring gratis voor ons ophaalt, betekent dat niet dat dat ook voor een ander gebeurt.''

Niet netjes

De Oranjevereniging vindt de gang van zaken niet netjes en betaalt in juli de helft van het bedrag. Maar daarmee neemt het Boerenmaandagcomité geen genoegen. De 207 euro wordt in augustus boos teruggestort met de mededeling dat het hele bedrag betaald dient te worden. Zo niet, dan betekent dat het einde van de samenwerking voor Koningsdag 2019.