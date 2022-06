Douchen tussen gordijntjes en één doos voor wat je nog hebt: zo leven vluchtelingen in deze sporthal

Vluchtelin­gen­op­vang kan rekenen op begrip, maar leidt ook tot onrust in Amersfoort: ‘Vind 100 erg veel’

Bewoners van de Amersfoortse wijk Zielhorst moeten nog even wennen aan het idee. Ze hebben woensdag te horen gekregen dat ze honderd asielzoekers in hun buurt krijgen. De sporthal aan de Trompetstraat is aangewezen als crisisnoodopvang. ,,Tijdelijk, voor twee weken, maar niks is zo permanent als tijdelijk’’, zegt een bezorgde overbuurvrouw.

23 juni