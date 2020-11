‘Draakje’ Hailey (4), die iedereen betoverde met haar ontwapenende lach, overleden aan neuroblastoomkanker

,,De tranen blijven over mijn wangen rollen’’, zegt haar tante Jolanda Noppe. ,,Het zijn tranen van verdriet en van gemis. Hailey was een prachtige dochter, kleindochter en nichtje. Mijn nichtje… Het is moeilijk om nooit meer haar vrolijke lach en lieve stemmetje te horen, nooit meer samen te spelen, haar te knuffelen of een kusje te geven. Kensi die haar kleine zusje voor altijd moet missen, Silvester en Melanie die hun jongste dochter kwijt raken. Mijn zoontje Jace die niet meer met zijn nichtje kan spelen of stoeien. We hebben er geen woorden voor.”