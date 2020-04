Drama in DierenPark Amersfoort: olifant Yunha overleden aan herpesinfectie

Het dierenpark bevestigde even na 16.00 uur wat de volgers al vreesden: Yunha was niet meer in leven op het moment dat de verzorgers, drie uur nadat ze neerviel, eindelijk bij haar konden komen. De oppassers bleven al die tijd op gepaste afstand vanwege olifant War War, die in kringetjes om haar kleindochter in nood bleef cirkelen.

Op de website schreef het dierenpark het volgende: ‘Gisteren leek de driejarige olifant zich opeens minder fit te voelen en meteen zijn er onderzoeken gestart. Uit een bloedtest bleek dat Yunha het herpesvirus (EEHV) had. Dit is een heel gevaarlijk virus dat dodelijk is voor jonge Aziatische olifanten. Ondanks dat de dierenarts en de verzorgers alles hebben geprobeerd om haar te redden, is zij vanmiddag in het bijzijn van de kudde overleden.’

De moeder van de in 2017 geboren Yunha is de hoogzwangere Indra. Zij liep het verblijf in en uit terwijl haar moeder over haar dochter waakte. Het Dierenpark heeft de webcams in het olifantenverblijf inmiddels op zwart gezet. Volgers deelden in chats hun ontzetting en twijfel met elkaar. Enkelen zouden op eerdere beelden huilende verzorgers hebben gezien.