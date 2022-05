Drama op Moederdag: vos raast door kippenhok

Vier van de tien kippen werden dood aangetroffen, de andere zes waren niet eens meer te vinden. Vooral voor de kleinkinderen die die dag op bezoek waren bij hun oma en opa een treurige gebeurtenis. Waarschijnlijk is er een vos in het kippenhok terechtgekomen doordat het dier een emmer had losgetrokken. In die emmer zat water voor de kippen. Door het ontstane gat is de vos naar binnen gekropen. Het zou ook een wezel of marter kunnen zijn, maar omdat er zes dieren weg zijn, wordt toch gedacht aan een vos.