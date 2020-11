Drama voorkomen: groepen jongeren wilden elkaar te lijf gaan met messen bij massale vechtpartij in Barneveld

Poederbrie­ven doen het ergste vermoeden, maar in het pakje van een Nijkerkse vrouw zit iets heel anders

18 november Politie en brandweer zijn woensdagmiddag uitgerukt naar de Irenestraat in Nijkerk voor een verdacht pakketje. De bewoonster nam het pakje in ontvangst en werd snel daarna niet lekker. Dat was reden om de hulpdiensten in te schakelen.