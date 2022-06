Dramatische teruggang in het aantal roofvogels dit jaar: overal niet uitgebroede eieren en dode vogels

Politiek juicht komst roofvogel­cen­trum in Bunschoten toe (behalve de VVD die tegen roofvogels in kooitjes is)

Er lijkt een politieke meerderheid te zijn voor het toestaan van een roofvogelcentrum in Bunschoten. De beslissing valt in de gemeenteraad van donderdag 19 mei. Dan komt er een eind aan het wachten voor Jeroen Settels, die al vijf jaar bezig is een vergunning te krijgen.

