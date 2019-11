Drie autokrakers na achtervolging gepakt in Barneveld, buit afkomstig uit Deventer

Omstreeks 23.00 uur krijgt de politie via een automatisch kentekenplaatscanner een melding binnen dat een auto Barneveld is binnen gereden die vermoedelijk wordt gebruikt door auto-inbrekers. Agenten gaan op zoek naar het voertuig en zien de verdachten rijden. ‘Zij zien ons ook en nemen halsoverkop nog net de afrit naar de A30. Maar daar staat ook net een eenheid van ons. Het gas erop en weer switchen ze snel van richting in de hoop ons af te schudden. Maar daar trappen we niet in,’ schrijft de verbalisant in een verslag over de achtervolging op Facebook.