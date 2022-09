Drie auto’s botsen op elkaar op A1 bij Voorthuizen: verkeer moet rekening houden met vertraging

6 vragen Verdachte heeft moord op Mike Duif al bekend aan een informant, maar doet hij dat ook in de rechtszaal?

Het verlossende antwoord op de vraag waarom Amersfoorter Mike Duif in 1996 werd vermoord, zal de familie vandaag nog niet krijgen. Maar in de Utrechtse rechtbank, tijdens de voortzetting van de zaak tegen de 54-jarige verdachte David L., wordt mogelijk wel iets meer duidelijk over de toedracht. Zes vragen over deze langslepende coldcase.

16 september