Drie auto’s botsen voor stoplicht in Amersfoort

Schaffe­laar­se Bos afgesloten voor wandelaars na vondst meerdere dode vogels: angst voor vogelgriep

De gemeente Barneveld heeft de Koewei, het grote grasveld in het Schaffelaarse bos achter kasteel De Schaffelaar in Barneveld, afgesloten voor bezoekers. De weide ligt midden in het gebied waar bij acht pluimveehouders kippen worden geruimd in verband met de vogelgriep.

17 april