Drie broers in de spits van SV Baarn: ‘Dat ruil je niet zomaar in voor een andere club’

Explosief belandt niet in woning maar onder auto; politie onderzoekt link met eerdere ‘aanslag’

Twee aanslagen in nog geen half jaar tijd bij een woning in Amersfoort. Dat kan geen toeval zijn, denkt de politie. Waar in de Verdistraat in augustus alleen de voorruit eruit werd geblazen, was het explosief op 31 december bedoeld om ín de woning af te gaan.

25 januari