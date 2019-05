Drie generaties van de familie lopen mee in Veluwe Wandeltocht: ‘Sinds mijn vijfde wandel ik mee’

Het wandelen is Ineke de Jong uit Nijkerk, nestor van de familie, met de paplepel ingegoten. ,,Sinds mijn 5de wandel ik mee met de Veluwe Wandeltocht. Toen liepen we nog mee als lid van gymvereniging Excelsior.''

Haar moeder wandelde als kind al mee met Excelsior. ,,Het wandelen loopt als een rode draad door ons leven. Toen de majorettevereniging ontstond, heb ik zelfs als majorette voor de muziek uitgelopen tijdens de Veluwe Wandeltocht. Dat was heel bijzonder, want we liepen niet mee voor onszelf, we brachten de mensen langs de kant en de wandelaars wat.''