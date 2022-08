Drie ongelukken met motoren in één middag, motorrijder op A1 zwaargewond naar ziekenhuis

Bunny Bacheloret­te gezocht! Eenzame konijnen mogen op date in Amersfoort: ‘Eén konijn is geen konijn’

Daten, maar dan voor konijnen. Binnenkort kan het bij Dierenbeschermingscentrum Amersfoort tijdens de eerste editie van ‘First Date Rabbits’. Want niet alleen mensen hebben behoefte aan een maatje, ook konijnen kunnen zich eenzaam voelen. Maar een goede match vinden is lang niet altijd even makkelijk. Vier vragen aan coördinator Immy Kloet.

20 augustus