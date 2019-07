Dronken man kotst politieauto onder in Nijkerk

column Jeroen Stomphorst: ‘In hun hart willen rokers ook stoppen’

13 juli Laatst kwam hij weer eens langs op de radio, die geweldige plaat van de band Editors. Ik ben normaal gesproken geen man van de songteksten, maar om deze tekst kun je niet heen. ‘The saddest thing that I’d ever seen were smokers outside the hospital door’.