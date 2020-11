Droomdates lopen uit op nachtmerrie; mannen mishandeld en beroofd op dezelfde plek in Leusden

Amersfoort­se politieke ‘vergader­ru­zie’ gesust, maar niemand is er écht gelukkig mee

18 november Het was dé grote vraag in politiek Amersfoort: gaat de gemeenteraad na de snoeiharde confrontatie vorige week voortaan dan tóch digitaal vergaderen, of blijft ze bijeenkomen in de Prodentfabriek? Het antwoord, zo blijkt nu: allebei.