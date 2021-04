Drugspand in Nijkerk op slot, verhuurder waarschijnlijk slachtoffer van drugscriminelen

Video 250 geiten omgekomen in vlammenzee in schuur in Achterveld: ‘een enorm drama’

5 april Een tragedie, maandagochtend vroeg in Achterveld: bij een brand aan de Grote Fliertweg zijn 250 geiten om het leven gekomen. Van de schuur waar zij in stonden is niets meer over, hetzelfde geldt ook voor acht dure auto's die op het erf geparkeerd stonden.