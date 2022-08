Duikplank weer terug bij de Eem in Eemnes: ‘Laat ons toch, we hebben ook al geen café meer op het dorp’

Hondenbaas­jes hóuden van Hoevelaken­se Bos: ‘Verdrietig als we worden verbannen’

De meute honden die op deze doordeweekse ochtend in het Hoevelakense Bos opgewonden rond elkaar cirkelt, is vast welopgevoed. Er is amper een blafje te horen. En ofschoon niet aangelijnd, blijven de viervoeters keurig in de buurt van hun baasjes. ,,Hoezo overlast?’’

10 augustus