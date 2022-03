Duizend vrijwilligers tekort: ‘Zo verschrikkelijk schrijnend als je niemand hebt om mee te praten’

Manda-Marieke Schuurer uit Soest helpt sinds enige tijd als vrijwilliger een vrouw van in de zestig met de Compaan Tablet. Dat is eigenlijk een versimpelde Samsungtablet die ouderen helpt om gemakkelijk te kunnen videobellen. ,,Geschikt voor mensen die weinig ervaring hebben met computers of tablets’’, legt Schuurer uit. ,,Het is een erg handige manier om met hun kinderen of kleinkinderen op afstand te kunnen communiceren.’’