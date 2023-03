Duizenden blauwe tompoucen over de toonbank in Spakenburg na bekerstunt: ‘Grandioos feest’

20-jarige man uit Soest aangehou­den voor zware mishande­ling café Karseboom in Baarn

De politie heeft een 20-jarige man uit Soest aangehouden. Hij is hoofdverdachte in de zaak van een mishandeling in een café in Baarn. Het 22-jarige slachtoffer liep daarbij in april vorig jaar zwaar letsel op aan zijn oog en neus.