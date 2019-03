Dumpen van drugsafval neemt toe in regio

Volgens nieuwe cijfers van de Nationale Politie nam het aantal drugsdumpingen in Utrecht toe van vier in 2014 naar elf in 2018. In alle gevallen ging het om in bermen of bossen achtergelaten vaten en jerrycans met giftige en schadelijke vloeistoffen, die overblijven na het maken van de verboden pillen en poeders. De hoeveelheid varieerde van enkele tientallen tot honderden liters.