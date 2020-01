Duo steelt 82 zakken diepvriesgarnalen uit supermarkt in Hoevelaken

Het duo stapte even na half twaalf in de ochtend de supermarkt binnen en pakte een mandje. Bij een van de kassa’s greep de vrouw vermoedelijk ook naar twee big shopper boodschappentassen. Eenmaal aangekomen bij het diepvriesvak laden de verdachten de tassen vol zakken met garnalen, om ze daarna bij entree neer te zetten.

Grote partijen

Volgens politiewoordvoerder Ruud Visser is het niet na te gaan of supermarkten eerder te maken hebben gehad met diefstallen van grote partijen garnalen, inktvisringen of diepgevroren vis. ,,Ik sluit evenwel niet uit dat een diefstal van deze omvang en met deze brutaliteit voorafgegaan is door eerdere diefstallen. Om dat precies in kaart te brengen hebben we de verdachten nodig.‘’