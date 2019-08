Dure fietsen in trek bij dieven in centrum van Nijkerk

Volgens wijkagent Daan Vegt zijn in de periode van 1 tot 20 augustus negentien elektrische fietsen ontvreemd. ,,Het gaat om een flinke stijging", aldus Vegt. De fietsen worden vooral gestolen in het centrum, bij winkels en kerken. Het is Vegt onbekend wel hulpmiddel de fietsendieven gebruiken. Mogelijk gebruiken daders een zogeheten loper, een neutrale sleutel die op meerdere soorten sloten past. ,,Fietsen zonder hangslot worden in een paar seconden weggenomen. Het slot is in no-time geforceerd.”