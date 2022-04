Echt of nep? Op de kermis in Bunschoten konden kinderen dit wapen winnen, politie niet blij

Opvallend is dat het op de verpakking lijkt alsof de nepwapens een keurmerk hebben, en dus zijn toegestaan in de EU, maar niets is minder waar.

De geallarmeerde politie stelde samen met handhaving een onderzoek in en ging vervolgens kijken bij de eigenaar van de kraam met muntschuivers.

Op de verpakking van de wapens stond een CE-markering. Zo’n markering geeft aan dat een product voldoet aan wettelijke eisen van de Europese Unie. Daarom leek het op het eerste gezicht niet zorgwekkend. Maar na het openmaken van de doos werd het tegendeel bewezen. ,,Het vuurwapen kwam niet overeen met het plaatje op de verpakking en had ook geen CE-markering. Normaal gesproken moet dat zowel op de verpakking als op het product zelf zitten”, vertelt een woordvoerder van de politie.

Gesprek aangaan

De eigenaar van de kermiskraam heeft de wapens ingekocht bij een groothandel in Almelo en naar eigen zeggen niet in de verpakking gekeken van te voren. ,,Hij vertelde dat hij zelf al was gestopt met het uitdelen van de nepwapens toen hij bij een aantal jongeren zag hoe echt ze leken. Daarom gaat hij ze terugsturen naar de groothandel. De politie heeft de wapens dus niet in beslag genomen”, legt de woordvoerder uit.

Quote Het is soms moeilijk om onder­scheid te maken tussen echt of nep. Het kan daardoor dreigend overkomen voor omstanders en misschien schakelen ze dan wel de politie in Woordvoerder politie

Het is onduidelijk hoeveel mensen zo’n nepwapen hebben gewonnen en wie het precies zijn. ,,Daarom willen we de ouders in de omgeving waarschuwen. Als zij hun kind met zo'n ‘wapen’ thuis zien komen, moeten ze het gesprek aangaan en uitleggen dat ze er niet zomaar de straat mee op mogen.”

Ergste scenario

Want ook al zou het neppistool wel een CE-markering hebben, mag je er nog steeds niet mee de straat op. ,,Het is soms moeilijk om onderscheid te maken tussen echt of nep. Het kan daardoor dreigend overkomen voor omstanders en misschien schakelen ze dan wel de politie in. Bij een melding van een mogelijk vuurwapen bereiden de agenten zich voor op het ergste scenario.”

Degene met het nepwapen wordt dan als een dreiging gezien en dat kan nare gevolgen hebben voor zowel degene met het nepwapen als voor de agenten, legt de woordvoerder uit. ,,Dat wil je dus ten alle tijden voorkomen.”

