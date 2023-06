Echte leiders en een superspits die er 36 inschiet: dit zijn de elf beste amateurvoetballers van dit seizoen

Spelletjes, spelletjes en nog meer spelletjes: Intertoys huurt 1000 m2 op Sint Jorisplein in Amersfoort

Spelliefhebbers in Amersfoort opgelet! Speelgoedzaak Intertoys gaat verhuizen. De vestiging op de Varkensmarkt verdwijnt, maar deze wordt ingeruild voor een ruimte in winkelcentrum het Sint Jorisplein. Van maar liefst 1000 vierkante meter. ‘Het is vijf keer de winkel waar we nu in zitten.’