Echtpaar wil dorp vol tiny houses bouwen voor mensen die zorg nodig hebben

Het plan is om tien tiny houses (compacte en makkelijk verplaatsbare huisjes) neer te zetten op een flink stuk grond in Nijkerk. Daarbij komen onder meer een ontmoetingshuis en een fietsenstalling. De tiny houses zijn bedoeld voor mensen die structuur in hun leven missen, volgens Jan Brons veelal doordat zorginstanties tekort schieten.

,,Denk aan jongeren vanaf 18 jaar die uit een gezinshuis of ander tehuis komen”, zegt Brons, die met zijn vrouw Ineke druk bezig is de plannen uit te werken. ,,We zien té vaak dat zij er niet aan toe zijn om op zichzelf te wonen. Zorginstanties bieden te weinig begeleiding.” Brons spreekt uit eigen ervaring. ,,Al veertien jaar runnen we de Voedselbank in Nijkerk, en we zien aan de lopende band dat mensen niet de juiste hulp krijgen.”

Boodschappen

In één van de tien tiny houses wil het echtpaar Jan en Ineke Brons zelf gaan wonen. ,,Wij zijn geen zorginstantie, maar kunnen de bewoners wel structuur bieden”, zegt Brons. ,,Bijvoorbeeld door met mensen die dat lastig vinden, samen boodschappen te doen.”

Het idee is de minigemeenschap neer te zetten op een terrein van 5000 vierkante meter aan de Slichtenhorsterweg. De grond is eigendom van Nijkerker Jan van de Veen, die bereid is het terrein ter beschikking te stellen.

Half miljoen

Voordat het plan kan doorgaan zal de gemeente akkoord moeten gaan. Ook moet flink wat geld opgehaald worden. Brons schat de kosten voor de tiny houses op zo’n 25.000 tot 50.000 euro per stuk. Als je daar de extra gemeenschapsgebouwen bij optelt heb je het al snel over een half miljoen euro aan investeringskosten. ,,We zijn druk in gesprek met potentiële investeerders”, zegt Brons.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.