Econoom Paul gooide leven om voor het klimaat en wil dat iedereen dat doet: ‘Stop met economische groei!’

Telefoon­taps drijven medicijn­dea­ler K. steeds verder in het nauw: ‘Twintig pillen is al fucking veel’

Justitie krijgt steeds meer feiten op tafel tegen de 31-jarige Z.K. De Spakenburger, die wordt verdacht van dood door schuld van plaatsgenoten William Berendse (27) en Lubertus Bos (36), verklaart in afgetapte gesprekken te weten dat hij methadon in huis had. ‘Twintig pillen is al fucking veel’.

14 november