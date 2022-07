Eddy (1971-2022) verloor zijn hart aan het boerenleven en Jezus

Het houdt maar niet op: weer twee Go-scoo­ters in de regio in vlammen opgegaan

In de nacht van donderdag 30 juni op vrijdag 1 juli zijn alweer twee Go-scooters in vlammen opgegaan in de regio Amersfoort. De branden houden maar niet op, terwijl de politie op zoek blijft naar een motief.

1 juli