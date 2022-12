Eemdijk wil Willem Romp houden, trainer komt terug op zijn besluit om te vertrekken

Medewerker Lokale Omroep Spakenburg wordt in studio aangeval­len en krijgt klap op zijn oog

Een radio-medewerker van de Lokale Omroep Spakenburg is afgelopen woensdag in zijn gezicht geslagen. Een man zou volgens de omroep wraak zijn komen nemen voor ‘gebeurtenissen in het verleden’. ,,We moeten nu de deuren op slot houden, en dat vinden we enorm jammer.”

2 december