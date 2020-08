Eemnesse (27) vrijgesproken van veroorzaken ongeval dat Jaap Eek het leven kostte

Bij het ongeval in de vroege avond van 7 mei 2019 raakte de 83-jarige oud-dorpssmid Jaap Eek zo zwaar gewond, dat hij zes weken later alsnog bezweek aan de gevolgen. Eek stak op zijn fiets de Wakkerendijk over op het moment dat zijn jonge dorpsgenote passeerde in haar auto. Volgens de vrouw reed ze niet te hard en zag ze het slachtoffer, dat voorrang diende te verlenen, pas toen het te laat was.