Eén auto verdwijnt en verkeerschaos bij basisschool is eindelijk opgelost: ‘Eigenaar is verhuisd’

Een voormalig inwoner van Scherpenzeel heeft, wellicht onbedoeld, lange tijd het verkeer bij een basisschool gehinderd. Nu die persoon is verhuisd, is de verkeerssituatie verbeterd, zo stelt het college van Scherpenzeel.

Er werd zelfs al een parkeerverbod overwogen. De gemeente was in gesprek met het bestuur van basisschool De Wittenberg aan de Hovenierslaan over de verkeerschaos rond de school in de dagelijkse ochtend- en middagspits.

Verhuisd

Maar wat blijkt nu: ,,Ter plaatse zorgde één en dezelfde geparkeerde auto regelmatig voor belemmering van de doorstroming”, zo schrijft het college van Scherpenzeel in een memo aan de gemeenteraad. Dat zou met name voor fietsers voor onveilige situaties hebben gezorgd. Maar: ,,De eigenaar van de betrokken auto is inmiddels verhuisd.”

En de nieuwe bewoners? Die parkeren op hun eigen oprit. Daardoor is er nu geen probleem meer, zo is de conclusie. Al ‘houden we vinger aan de pols’. Of de vorige bewoner zich bewust was van de door hem of haar veroorzaakte verkeersopstopping, wordt uit de memo van het college niet duidelijk.

