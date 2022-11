Eén boeket zullen ze nooit vergeten bij deze 100-jarige Amersfoortse bloemenzaak: ‘Die voor Máxima!’

Amersfoort keldert in landelijke wc-ranglijst: ‘Dat het Eemplein geen openbaar toilet heeft verbaast me’

Je zult maar door het stadscentrum slenteren en hoge nood hebben. Irene Spaan (41) kan er over meepraten. Als zij móet, is het domweg noodzaak dat ze heel snel bij een toilet is. In Amersfoort is dat nog niet zo makkelijk. ‘Ik plan mijn rondjes met een tussenstop bij de Hema.’

