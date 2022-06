Een dag na de gewelddadige overval zag Jeroen: ‘Optiek Bouman krijg je er niet zo snel onder’

Nog geen 100 meter op de fiets zien we de rood-witte linten hangen. Ze zetten de stoep af voor de opticien op de Hendrik van Viandenstraat. Er staat een aantal agenten bij de deuropening, twee scooters liggen als neergekwakt op de grond en wij weten ongeveer wel genoeg. We zijn zo het nieuws in gefietst. Ik wil eigenlijk meteen gaan vragen hoe en wat, dat zit nou eenmaal in me, maar ik houd me in. De politie is veel te druk.