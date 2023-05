Een drone, expertteam en forensische politieteams: plaats schietpartij Bunschoten in kaart gebracht

Danscafé in Theater de Speeldoos

Het succesvolle Danspaleis van afgelopen maart smaakte naar meer. De keuze was dus niet moeilijk voor Pit Baarn en Theater de Speeldoos om hier een vervolg aan te geven. Zij hebben DJ Semmy bereid gevonden om op vrijdagmiddag 26 mei a.s. een vrolijk dansspektakel neer te zetten in het Baarnse theater. De tafels en stoelen in het theatercafé gaan aan de kant zodat iedereen zich lekker kan uitleven op de dansvloer.