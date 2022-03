Een escape room spelen? Dat doe je anno 2022 niet meer in een kamer, maar met een VR-bril op

Sinds vorige week kun je het meemaken in de gecombineerde zaken café De Proefzaak & the VR Room aan het Piet Mondriaanplein, bij de Rijtuigenloods in Amersfoort. Volgens Bastiaan de Krom (25), manager van The VR Room, is de ervaring bedoeld voor iedereen. ,,Wij zijn niet voor de fanatieke gamers. Iedereen vanaf 13 jaar is welkom. Je moet ons echt vergelijken met een gezellig avondje bowlen. Door corona is samenzijn lange tijd niet mogelijk geweest en nu dat wel weer mag, willen we daar ook echt verandering in brengen.”