Een feestje in Amersfoort: kinderen gaan pannenkoeken bakken voor ouderen

Zo’n 75.000 basisscholieren door heel Nederland gaan op vrijdag 17 maart weer massaal pannenkoeken bakken voor ouderen. Het is dan namelijk Nationale Pannenkoekendag. In de regio Amersfoort hebben negen scholen zich aangemeld voor het jaarlijkse evenement. Onder meer de Bolster organiseert speciale activiteiten.

,,Ja, wij leveren een kleine bijdrage aan de Pannenkoekendag”, zegt Mirjam van der Gijs (38), directeur van de Bolster. De basisschool in de Amersfoortse wijk het Bergkwartier doet voor het eerst mee aan het evenement.

,,Wij hebben wel al andere dingen georganiseerd zoals een International Day, maar hier hadden we nog nooit aan meegedaan. Toen ik dit voorbij zag komen, was ik gelijk enthousiast en dacht ik: hoe kunnen we hier een unieke Bolsterdraai aan geven?”

Quote Bijna 100.000 ouderen worden op deze dag door bijna net zo veel leerlingen verwend met zelfgebak­ken pannenkoe­ken Woordvoerder

,,Ik heb zelf voor lange tijd in het buitenland gewoond”, legt Van der Gijs uit, ,,en daar werden deze dagen op een andere manier gevierd. Maar waar het bij ons als school om gaat, is dat we mensen willen verbinden. Op Hemelvaartsdag zullen daarom in De Bolster ouders pannenkoeken komen bakken. De kinderen gaan deze pannenkoeken vervolgens versieren en verspreiden ze weer in de buurt.”

Volledig scherm ,,Waar het bij ons als school om gaat, is dat we mensen willen verbinden.” © Bastiaan van Mus

17 maart is het de zestiende keer dat in Nederland Nationale Pannenkoekdag wordt gevierd. ,,Inmiddels is Nationale Pannenkoekdag uitgegroeid tot een landelijke happening waaraan jaarlijks meer dan 1000 scholen meedoen”, aldus een woordvoerder van het initiatief, dat uitgaat van Tefal en Koopmans.

,,Bijna 100.000 ouderen worden op deze dag door bijna net zo veel leerlingen verwend met zelfgebakken pannenkoeken. En elk jaar doen er weer meer scholen mee.”

Pannenkoek overminderd populair

De pannenkoek is onverminderd populair in Nederland. Bij de laatste telling vorig jaar waren er 450 pannenkoekenrestaurants. Daarvan zijn er 80 aangesloten bij de Vereniging Van Erkende Pannenkoekenrestaurants, een ondernemersclub waar kennis, trends, nieuwe manieren van ondernemen, communicatie en inkoopvoordeel gedeeld worden.

En om maar meteen een misverstand uit de weg te ruimen: 100 procent exclusief Nederlands mag je de onverminderd populaire maagvuller niet noemen. Daarmee wals je over de American pancake heen, maar ook de Japanse okonomiyaki, een hartige variant met een vulling van varkensvlees, kool of inktvis. Of, om het dichterbij te zoeken, Franse crêpes, Duitse Pfannkuchen, Griekse tigatines en Russische blini’s.

Reageren? Brieven kunnen naar onze lezersredactie, met voor-, achternaam en adres (dit laatste niet voor publicatie). Een lezersbrief is max. 150 woorden en kan worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.