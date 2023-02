Een gratis e-bike als alternatief voor leerlingenvervoer?

Bij wijze van proef krijgen Amersfoortse scholieren op het speciaal onderwijs een e-bike . Op die manier kunnen de personeelstekorten in het leerlingenvervoer worden omzeild. Lezers stuurden ons brieven over deze kwestie, en over de snoeiharde aanrijding met een politiewagen op de Nijverheidsweg-Noord in Amersfoort.

E-bikes voor speciaal onderwijs

Ik vraag mij met verbazing af waarom een e-bike? Als blijkt dat deze kinderen kunnen fietsen, dan lijkt mij een goede fiets met versnellingen meer een optie. Fietsen heeft alleen maar positief effect, als kinderen ook echt fietsen. Het is inmiddels bewezen dat de trapondersteuning een misleidende term is en men beter van een elektrisch aangedreven fiets kan spreken. Ook de hoge snelheid van deze fietsen lijkt mij niet gezond voor deze kinderen. Ik gun iedereen een fiets, maar een e-bike is meer dan een fiets. Het klinkt allemaal spannend, maar ik heb ervaring met autisme en velen van hen hebben te weinig inzicht in het verkeer. Een e-bike lijkt misschien een oplossing, maar ik vrees dat hun deelname aan het verkeer alleen maar gevaarlijker wordt.

Angélique Broekman

Amersfoort

Aanrijding Nijverheidsweg-Noord

De Nijverheidsweg-Noord is een van de gevaarlijkste straten van Amersfoort. Een ware racebaan zonder zebrapaden, drempels, stoplichten en andere snelheidbeperkende maatregelen. Elke dag lopen hier duizenden mensen gevaar, zoals scholieren, werknemers, sporters, winkelend publiek, horeca-bezoekers en passanten. De gemeente wacht blijkbaar op het eerste dodelijke ongeluk alvorens actie te ondernemen! Dit ongeluk had voorkomen kunnen worden als de gemeente had geluisterd naar de tientallen verzoeken van haar burgers om deze weg veiliger te maken. Ik hoop dat het goed gaat met de politieagenten!

Frank van den Berg

directeur Stedium

Amersfoort

Leusden politiek failliet

Voormalig SP-er Van Ginkel doet aan zetelroof door zijn lidmaatschap van de SP in te ruilen voor een eigen partijtje “Leusden Sociaal” en vervolgens een coalitie te wormen met CDA en Lokaal Belangrijk. Recent zocht de fractievoorzitter. De Wit, het nodig de beweringen van die partij te venten bij complotomroep Öngehoord Nederland” en worden alle plannen rond windenergie in de ban gedaan. Het bestuur van de SP heeft terecht verzocht om teruggave van de raadszetel, maar Van Ginkel geeft met zijn stem net de meerderheid aan een nieuw college. Kan Leusden, met name Hamersveld. Niet beter aansluiten bij de gemeente Amersfoort. Een fusie met de gemeente Soest is eveneens een hoopvol idee. De “Leusdense”politiek verkeert naar mijn idee in staat van faillissement.

Theo van der Pas

Hamersveld

