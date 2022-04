Een kei in de Nederlandse taal? Dan is dit dictee een buitenkansje voor jou!

Hoe bent u bij het Groot Nijkerks Dictee betrokken geraakt?

,,Rotaryclub Nijkerk had dit evenement al een aantal keer georganiseerd. Toen ik lid werd, zocht ik een commissie die bij me paste. Ik ben opgegroeid met taal en boeken – mijn ouders waren eigenaar van boekhandel Roodbeen in Nijkerk – dus dit lag voor de hand. Dit jaar wordt de zesde editie van het Groot Dictee gehouden.”

Wie doen er zoal mee?

,,Voorwaarde voor mensen die mee willen doen is dat ze een link met Nijkerk hebben: dat ze er geboren zijn, wonen of werken. Sommige allochtone taalpuristen zijn zo fanatiek, die voldoen hier niet aan maar doen toch onofficieel mee. Er heerst een gezonde rivaliteit en de sfeer is altijd goed. In de aula van de school staan tafels en stoelen in de examenstand, dus afkijken is er niet bij.”

Volledig scherm Merit Roodbeen. © AD

Hoeveel deelnemers kunnen jullie kwijt?

,,De laatste keer waren er zo’n 25 individuele deelnemers en ook zes bedrijventeams. Zo’n team bestaat uit maximaal drie personen waarvan de beste twee resultaten meedingen in de eindstrijd. Ook zijn er toeschouwers. Voor diegene met de minste fouten is er een wisselbeker en – dit jaar – de nieuwe Dikke Van Dale.”

Quote In de aula van de school staan tafels en stoelen in de examen­stand, dus afkijken is er niet bij. Merit Roodbeen

Het gaat in het Algemeen Beschaafd Nederlands?

,,Jazeker, niet in het Nijkerks dialect want daar is geen Groen Boekje van. Iedereen kan meedoen. Zelf schrijf ik ook graag mee, daarom wil ik de tekst van het dictee niet van tevoren inzien. Inschrijven kan via dictee@rotarynijkerk.nl.”

En de opbrengst?

,,Het inschrijfgeld en de opbrengst van de verloting, met spreekstalmeester Dieter van de Castel, komen ten goede aan nog nader te bepalen lokale goede doelen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.