Een maand na oud en nieuw komt Amersfoort met het kostenplaatje: bijna de helft minder schade

Het kostenplaatje is verdeeld over 39.900 euro schade, 50.000 euro voor voorlichting op scholen en beveiliging, en 60.000 euro voor het opzetten van Countdown033. De gemeente spreekt dit jaar van een rustige jaarwisseling, wat blijkt uit de schade: tijdens oud en nieuw 2021-22 werd er nog voor 69.000 euro aan schade aangericht.

,,In Amersfoort zit net als elk jaar het grootste deel van het schadebedrag in de verschillende opgeblazen afvalbakken en hondenpoepbakken”, aldus het stadsbestuur in een toelichting. ,,In tegenstelling tot vorig jaar zijn er veel minder verkeersborden en speeltoestellen beschadigd en waren ook lichtmasten of stroomvoedingskasten minder vaak een doelwit. Hierdoor is het schadebedrag lager.”