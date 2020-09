Een mondkapje op school? ‘Nou en, gewoon net als op vakantie’

Amersfoor­ters willen sigaretten verbannen uit speeltui­nen: ‘Laat de kinderen niet meeroken’

1 september Zo’n 400 Amersfoorters zetten de afgelopen tijd hun handtekening onder het pleidooi voor een rookverbod bij alle speeltuinen en speeltuintjes in de stad. Omdat er (nog) geen wetgeving is over rookvrije speelplekken zal de bevolking het zelf in gang moeten zetten, zeggen de Gezondheidsfondsen voor Rookvrij en de Stichting Buurkracht.