Een Piet Mondriaan munt in goud voor 529 euro, maar er komt ook een exemplaar van 5 euro

Deze nieuwe wijk in Amersfoort ademt de sfeer van Oudholland­se waterdor­pen: ‘Mooi is het hier, hè’

Wonen in een gloednieuw huis in de stijl van een historische koopmanswoning of een oud schoolgebouw? Het is mogelijk in Waterland in de Amersfoortse wijk Vathorst. De nieuwe buurt met ruim vierhonderd woningen, tuinen aan het water en bootjes langs de kant, ademt de sfeer van Oudhollandse waterdorpen zoals Broek in Waterland of Monnickendam. ,,Mooi is het hier, hè.’’

17 september