Een pornofestival of naakte Hitler? Ron is al 70 jaar niets te gek: ‘Kunst interesseert de overheid geen bal’

Operatie-achter­stand in Meanderzie­ken­huis niet een-twee-drie weggewerkt

Het inhalen van de in coronatijd uitgestelde zorg raakt ook in het Meander in Amersfoort steeds verder achter op schema. De reden: drukte in de ziekenhuizen door een grote toestroom van patiënten. En dat zijn niet alleen coronapatiënten.

27 oktober