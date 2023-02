Een provincie die bepaalt waar de windmolens moeten komen? ‘Onzin dat dit de enige mogelijkheid is’

de kwestie Wat vindt u: moet de gemeente (te) kleine voetbal­clubs dwingen om samen verder te gaan?

Voetbal: het is en blijft sport nummer één in Nederland. Maar aangezien iedereen zelf mag kiezen bij welke vereniging iemand zich aansluit, is er een flink verschil in het aantal leden. Amersfoort wil de ‘kleintjes’ nu verleiden samen te gaan. Maar is dat wel een goed idee?